Палкий шанувальник Call of Duty: поліція спіймала злочинця, який вийшов придбати гру – відео
Британська поліція спіймала біглого злочинця, який вийшов у магазин за Call of Duty. Така любов до цієї серії відеоігор обернулася справжньою катастрофою для втікача.
Джерело:Sky News
Поліція Бірмінгема спіймала особливо небезпечного та біглого злочинця. Молодий чоловік не зміг встояти перед покупкою нової Call of Duty, тому він вирішив вийти у магазин. Там й відбулася його доленосна зустріч з представниками правоохоронних органів.
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Під час звичайного патрулювання увагу поліцейських привернула пара молодиків. Останні вийшли з магазину відеоігор, а також спробували уникнути зустрічі з представниками закону. Коли вони помітили поліцейських, то різко змінили напрям свого руху. Щоправда, представники правоохоронних органів наздогнали хлопців, а потім зав'язався нетривалий діалог.
Поліцейські поцікавилися, чому вони знаходяться у публічному місці під час карантину й порушують правила самоізоляції. Один з хлопців відповів, що вони просто захотіли придбати нову частину Call of Duty. Щоправда, на цьому люб'язність парубків завершилася, бо на прохання пред'явити документи, один з них відповів дуже грубо – ударом в область паху.
Проте, все одразу пішло не за планом злочинця, бо він послизнувся й опинився на землі. Звісно, він здійснив ще одну спробу втечі, але з лежачого положення це було вже дуже важко зробити. Хлопець, хоч й пручався, але швидко опинився у наручниках й вже втекти не зміг.
Виявилося, що його справжнє ім'я Клінт Батлер, а у листопаді 2020 року він втік з в'язниці та з того часу знаходився у розшуку. Раніше він був засуджений на 17 років за чималою кількістю статей (розбій, зберігання вогнепальної зброї). За втечу з в'язниці він отримає 13 додаткових місяців ув'язнення, а за напад на представника правоохоронних органів – 6 місяців.
Спіймали злочинця ще у січні, але лише зараз представники місцевої поліції розкрили всі деталі цієї справи та поділилися записом затримання. Зазначимо, що відео гарно змонтовано, тому можна детально ознайомитися з цим інцидентом та побачити невдалу спробу втечі.
Затримання шанувальника Call of Duty представниками поліція Бірмінгема – відео 16+
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