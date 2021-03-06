Британская полиция поймала беглого преступника, который вышел в магазин за Call of Duty. Такая любовь к этой серии видеоигр обернулась настоящей катастрофой для беглеца.

Полиция Бирмингема поймала особо опасного и беглого преступника. Молодой человек не смог устоять перед покупкой новой Call of Duty, поэтому он решил выйти в магазин. Там и состоялась его судьбоносная встреча с представителями правоохранительных органов.

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Во время обычного патрулирования внимание полицейских привлекла пара парней. Последние вышли из магазина видеоигр, а также попытались избежать встречи с представителями закона. Когда они заметили полицейских, то резко изменили направление своего движения. Правда, представители правоохранительных органов догнали ребят, а потом завязался непродолжительный диалог.

Полицейские поинтересовались, почему они находятся в публичном месте во время карантина и нарушают правила самоизоляции. Один из ребят ответил, что они просто захотели приобрести новую часть Call of Duty. Правда, на этом любезность парней завершилась, потому что на просьбу предъявить документы, один из них ответил очень грубо – ударом в область паха.

Однако, все сразу пошло не по плану преступника, так как он поскользнулся и оказался на земле. Конечно, он совершил еще одну попытку побега, но из лежачего положения это было уже очень трудно сделать. Парень, хоть и сопротивлялся, но быстро оказался в наручниках и уже убежать не смог.

Оказалось, что его настоящее имя Клинт Батлер, а в ноябре 2020 года он сбежал из тюрьмы и с тех пор находился в розыске. Ранее он был осужден на 17 лет за большим количеством статей (разбой, хранение огнестрельного оружия). За побег из тюрьмы он получит 13 дополнительных месяцев заключения, а за нападение на представителя правоохранительных органов – 6 месяцев.

Поймали преступника еще в январе, но только сейчас представители местной полиции раскрыли все детали этого дела и поделились записью задержания. Отметим, что видео хорошо смонтировано, поэтому можно подробно ознакомиться с этим инцидентом и увидеть неудачную попытку побега.

Задержание поклонника Call of Duty представителями полиция Бирмингема – видео 16+