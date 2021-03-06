Палкий шанувальник Call of Duty: поліція спіймала злочинця, який вийшов придбати гру – відео

Британська поліція спіймала біглого злочинця, який вийшов у магазин за Call of Duty. Така любов до цієї серії відеоігор обернулася справжньою катастрофою для втікача.

Поліція Бірмінгема спіймала особливо небезпечного та біглого злочинця. Молодий чоловік не зміг встояти перед покупкою нової Call of Duty, тому він вирішив вийти у магазин. Там й відбулася його доленосна зустріч з представниками правоохоронних органів.

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Під час звичайного патрулювання увагу поліцейських привернула пара молодиків. Останні вийшли з магазину відеоігор, а також спробували уникнути зустрічі з представниками закону. Коли вони помітили поліцейських, то різко змінили напрям свого руху. Щоправда, представники правоохоронних органів наздогнали хлопців, а потім зав'язався нетривалий діалог.

Поліцейські поцікавилися, чому вони знаходяться у публічному місці під час карантину й порушують правила самоізоляції. Один з хлопців відповів, що вони просто захотіли придбати нову частину Call of Duty. Щоправда, на цьому люб'язність парубків завершилася, бо на прохання пред'явити документи, один з них відповів дуже грубо – ударом в область паху.

Проте, все одразу пішло не за планом злочинця, бо він послизнувся й опинився на землі. Звісно, він здійснив ще одну спробу втечі, але з лежачого положення це було вже дуже важко зробити. Хлопець, хоч й пручався, але швидко опинився у наручниках й вже втекти не зміг.

Виявилося, що його справжнє ім'я Клінт Батлер, а у листопаді 2020 року він втік з в'язниці та з того часу знаходився у розшуку. Раніше він був засуджений на 17 років за чималою кількістю статей (розбій, зберігання вогнепальної зброї). За втечу з в'язниці він отримає 13 додаткових місяців ув'язнення, а за напад на представника правоохоронних органів – 6 місяців.

Спіймали злочинця ще у січні, але лише зараз представники місцевої поліції розкрили всі деталі цієї справи та поділилися записом затримання. Зазначимо, що відео гарно змонтовано, тому можна детально ознайомитися з цим інцидентом та побачити невдалу спробу втечі.

Затримання шанувальника Call of Duty представниками поліція Бірмінгема – відео 16+