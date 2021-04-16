Шанувальнику Elden Ring вже набридло чекати новин про цю відеогру. Він вирішив взяти справу у свої руки та змоделював фінального боса за допомогою нейромережі.

Відеогру Elden Ring анонсували ще у червні 2019 року, але інформації про цей проєкт ще досі дуже мало. Пройшло вже майже два роки з того часу, але геймерам показали лише один кінематографічний трейлер. Щоправда, у відеогри вже чимала кількість шанувальників, які не можуть дочекатися новин.

До теми Чекав жерців, але прийшли медсестри: фанат вдався до шляхетного вчинку в очікуванні відеогри

Напевно, такий ажіотаж навколо Elden Ring виник через те, що за розробку відеогри відповідає японська компанія FromSoftware, яка працювала над серією Dark Souls та грою Sekiro: Shadows Die Twice. А також важливо відзначити, що консультантом та співавтором сценарію виступає всім відомий письменник Джордж Мартін.

Останнім часом з'являлося чимало чуток про цей проєкт, але офіційної інформації ще досі немає. Деякі інсайдери відзначали, що гру мали повноцінно представити у березні, але все пішло не за планом. Річ у тім, що хтось "злив" у мережу трейлер та кадри цього проєкту, тому автори вирішили перенести цю подію на невизначений термін.

Деяким шанувальникам вже набридло чекати на хоч якісь новини про Elden Ring, тому вони самі придумують лор майбутньої відеогри. Наприклад, користувач платформи Reddit із нікнеймом Geldoph вирішив змоделювати фінального боса у відеогрі Elden Ring. Він використав нейромережу "The Big Sleep", яка перетворює написаний користувачем текст у зображення. Якщо вас зацікавила ця тема, то детальну інформацію можна знайти за цим посиланням.

Щоправда, нейромережа зобразила щось дуже дивне та химерне. Важко навіть описати, що зображено на цій світлині, а також невідомо, чи ця істота взагалі жива. Користувачі платформи Reddit також не змогли розібратися з цим фінальним босом. Деякі пожартували, що це настільки дивно, що може бути навіть правдою.

Напевно, кожен може побачити у цьому зображенні щось своє. Наостанок варто відзначити, що Geldoph використав цю нейромережу ще й для зображення отруйних боліт з Elden Ring (вийшло щось схоже).

Фінальний бос з відеогри Elden Ring / Фото Reddit Geldoph

Отруйні болота з відеогри Elden Ring / Фото Reddit Geldoph