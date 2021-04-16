Поклоннику Elden Ring уже надоело ждать новостей об этой видеоигре. Он решил взять дело в свои руки и смоделировал финального босса с помощью нейросети.

Видеоигру Elden Ring анонсировали еще в июне 2019 года, но информации об этом проекте до сих пор очень мало. Прошло уже почти два года с тех пор, но геймерам показали только один кинематографический трейлер. Правда, в видеоигры уже достаточно большое количество поклонников, которые не могут дождаться новостей.

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Наверное, такой ажиотаж вокруг Elden Ring возник из-за того, что за разработку видеоигры отвечает японская компания FromSoftware, которая работала над серией Dark Souls и игрой Sekiro: Shadows Die Twice. А также важно отметить, что консультантом и соавтором сценария выступает всем известный писатель Джордж Мартин.

В последнее время появлялось немало слухов об этом проекте, но официальной информации до сих пор нет. Некоторые инсайдеры отмечали, что игру должны были полноценно представить в марте, но все пошло не по плану. Дело в том, что кто-то "слил" в сеть трейлер и кадры этого проекта, поэтому авторы решили перенести это событие на неопределенный срок.

Некоторым поклонникам уже надоело ждать хоть какие-то новости о Elden Ring, поэтому они сами придумывают лор будущей видеоигры. Например, пользователь платформы Reddit с никнеймом Geldoph решил смоделировать финального босса в видеоигре Elden Ring. Он использовал нейросеть "The Big Sleep", которая превращает написанный пользователем текст в изображение. Если вас заинтересовала эта тема, то подробную информацию можно найти по этой ссылке.

Правда, нейросеть изобразила что-то очень странное и причудливое. Трудно даже описать, что изображено на этой фотографии, а также неизвестно, живое ли это существо вообще. Пользователи платформы Reddit также не смогли разобраться с этим финальным боссом. Некоторые пошутили, что это настолько странно, что может быть даже правдой.

Наверное, каждый может увидеть в этом изображении что-то свое. Напоследок стоит отметить, что Geldoph использовал эту нейросеть еще и для изображения ядовитых болот с Elden Ring (получилось что-то похожее).

Финальный босс из видеоигры Elden Ring / Фото Reddit Geldoph

Ядовитые болота из видеоигры Elden Ring / Фото Reddit Geldoph