Шанувальник Fallout створив силову броню Братства Сталі для свого котика – кумедні фото

Затятий прихильник франшизи Fallout потішив ігрову спільноту кумедним косплеєм у виконанні свого улюбленця, для якого створив шикарну версію відомої броні Братства Сталі.

На хвилі успіху серіалу Fallout від Amazon, нова "молодість" спіткала й численні проєкти культової ігрової серії.

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Однак, телесеріал Fallout не лише привів чимало нових фанатів, а й відновив запал давніх шанувальників, надихнувши деяких з них на цікаві вшанування улюбленої франшизи.

Наприклад, користувач Reddit під ніком Freyu вирішив потішити спільноту цікавим косплеєм, головною зіркою якого, щоправда, є не він.

Талановитий геймер створив унікальну версію відомої силової броні Братства Сталі для свого котика.

Що таке Братство Сталі?

У всесвіті Fallout – це воєнізована технократична організація, метою якої є контроль за порядком та пошук і збереження "давніх" технологій. У всесвіті Fallout – це воєнізована технократична організація, метою якої є контроль за порядком та пошук і збереження "давніх" технологій.

Кумедний косплей на лицаря Братства Сталі / Фото з Reddit

Окрім того, що результат вийшов напрочуд кумедним та милим, варто зазначити, що копія броні виглядає неймовірно.

Зробити модель T-60 із Fallout для косплею це круте досягнення саме собою, однак переробити її дизайн так, щоб вона підійшла коту – це взагалі фантастика.

Ще один милий кадр в броні / Фото з Reddit

Ремісничі навички Freyu отримали величезну похвалу, а маленька червона емблема у формі лапки, розміщена на нагрудній пластині, й взагалі розчулила навіть найчерствіших геймерів.

На пост навіть відреагував офіційний акаунт Xbox на платформі Reddit, заявивши, що котик вкрав їхні серця. Що ж, підозрюємо, що не лише їхні.

Однак, як жартують в коментарях, найдивовижнішим з усіх подвигів автора допису є те, як він змусив котика залишатися нерухомим настільки довго, щоб одягнути броню та влаштувати фотосет.