Могутню зброю Тора – Мйольнір, а точніше його версію із God of War Ragnarok відтворив один затятий фанат серії за допомогою 3D-принтера та дрібки ручної роботи, повідомляє 24 канал.

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Тор і Мйольнір є, мабуть, найбільш відомими елементами скандинавської міфології, яку гра Santa Monica Studio використала як натхнення для "скандинавської ери" своєї франшизи. Хоча гра спирається на міфи, все ж версія Мйольніра з гри дещо відрізняється від оспіваної в легендах.

Одак саме віртуальний молот із God of War настільки сподобався одному геймеру, що він вирішив створити власну версію відомої зброї за допомогою 3D-принтера.

У дописі, опублікованому на Reddit, користувач Fcastle35 поділився зображенням, на якому продемонстрував зроблений власноруч молот Бога Грому.

Молот, виготовлений Fcastle35 / зображення з Reddit

Завзятий фанат також додав, що він вручну розписав виріб фарбами та загорнув руків'я в натуральну шкіру. У коментарях ентузіаст також розповів, що молот важить приблизно 2.5 фунта (1.1 кілограм), а для його друку та збірки знадобилося близько тижня.

Попри трудомісткий процес Fcastle35 не хоче зупинятися лише на цьому та заявив, що вже працює над копією сокири Левіафана, яку Кратос використовує в God of War Ragnarok, а також має плани створити повнорозмірну голову Міміра.