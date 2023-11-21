Фанат God of War поділився своєю спробою віддати шану Кратосу, чим неабияк втішив геймерську спільноту.

Цікаво Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх

Користувач Reddit під ніком whitestargammer завантажив на платформу фото, яке зобразило результат його невдалої спроби створити глиняну скульптуру Кратоса.

Фото з Reddit

Хоча на меті у геймера було створити образ Привида Спарти з останніх ігор відомої серії, геймери у коментарях стверджують, що "Клейтос" (від англійського слова clay, що означає глину – ред.) більше схожий на Дракса з Вартових Галактики чи й узагалі на актора Ідріса Ельбу.

Попри явну невдачу, у коментарях знайшлося чимало слів підтримки для горе-гончара, який неабияк розвеселив усіх цим витвором мистецтва.