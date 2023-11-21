Фанат God of War поделился своей попыткой отдать уважение Кратосу, чем изрядно утешил геймерское сообщество.

Интересно Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

Пользователь Reddit под ником whitestargammer загрузил на платформу фото, изобразившее результат его неудачной попытки создать глиняную скульптуру Кратоса.

Фото с Reddit

Хотя целью геймера было создать образ Призрака Спарты из последних игр известной серии, геймеры в комментариях утверждают, что "Клейтос" (от английского слова clay, что означает глину – ред.) больше похож на Дракса из Стражей Галактики или вообще на актера Идриса Эльбу.

Несмотря на явную неудачу, в комментариях нашлось немало слов поддержки для горе-гончара, изрядно развеселившего всех этим произведением искусства.