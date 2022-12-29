Grand Theft Auto: Vice City виповнилося 20 років, вона народилася в епоху, коли тривимірна графіка ще була в розробці. Проте Vice City досі вважається одним із найкращих (якщо не найкращим) випуском Grand Theft Auto усіх часів.

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Vice City з трасуванням променів світла

Не дивно, що шанувальники Grand Theft Auto хочуть побачити, як може виглядати гра з відкритим світом, натхненна Маямі, з візуальними ефектами 2022 року.

Трасування променів – це техніка, яка використовується для моделювання світла в 3D-графіці. Він відображає світло так, ніби це промені, що виходять від джерела світла, слідуючи шляху, який може бути заблокований, відбитий або заломлений, динамічно взаємодіючи з об’єктами та навколишнім середовищем.

Трасування променів вимагає апаратного забезпечення, тому дуже мало ігор його використовують. Ті, які мають, часто мають дуже низьку частоту кадрів або замінюють інші візуальні параметри, щоб дозволити трасування променів.

Над творенням такого ефекту у Vice City попрацював один із шанувальників. Зображення демонструють кілька локацій Vice City у різний час доби.

Іншим фанам пропонують уявлення про те, як могло б виглядати місто, якби Rockstar вирішив додати освітлення з трасуванням променів до класичної гри.

У певному сенсі зображення надзвичайно дивні. Завдяки освітленню з трасуванням променів це зовсім не схоже на зображення оригінальної Grand Theft Auto: Vice City. Але це саме те, що робить освітлення з трасуванням променів, особливо коли воно використовується дуже реалістично.