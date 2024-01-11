За свою довгу історію франшиза GTA фактично не змінювала основоположні механіки та ідеї, а також, як виявилось нещодавно, мала деталь, що об'єднує постери майже всіх ігор серії.
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Обкладинки дисків з Grand Theft Auto завжди мали схожу естетику, де загальне полотно нібито розподілено на сектори, в кожному з яких показано сцени, які гравці можуть побачити в грі.
Саме тут заховалася цікава деталь, яку помітив користувач Reddit під ніком Preattybeabi.
Нещодавно він розташував усі обкладинки ігор GTA епохи 3D (окрім Chiantown Wars) поруч одна з одною і побачив, що на кожній з них у верхньому лівому куті присутній гелікоптер.
Цікава деталь об'єднала постери GTA / Фото з Reddit
Хоча кут під яким нам показують цей літальний засіб та і його дизайн відрізняються на кожному постері, однак саме ця деталь об'єднує зображення з таких ігор як:
- GTA 3
- GTA 4
- GTA 5
- GTA: Liberty City Stories
- GTA San Andreas
- GTA Vice City
- GTA Vice City Stories
- доповнення Episodes From Liberty City для GTA 4.
Хоча є й інші аспекти обкладинки, спільні для деяких проєктів, саме гелікоптер найчастіше за все залишався на своєму місці.