За свою длинную историю франшиза GTA фактически не меняла основополагающие механики и идеи, а также, как оказалось недавно, имела деталь, объединяющую постеры почти всех игр серии.
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Обложки дисков с Grand Theft Auto всегда имели схожую эстетику, где общее полотно якобы распределено на сектора, в каждом из которых показаны сцены, которые игроки могут увидеть в игре.
Именно здесь спряталась интересная деталь, которую подметил пользователь Reddit под ником Preattybeabi.
Недавно он расположил все обложки игр GTA эпохи 3D (кроме Chiantown Wars) рядом друг с другом и увидел, что на каждой из них в верхнем левом углу присутствует вертолет.
Интересная деталь объединила постеры GTA / Фото с Reddit
Хотя угол под которым нам показывают это летательное средство и его дизайн отличаются на каждом постере, однако именно эта деталь объединяет изображения с таких игр как:
- GTA 3
- GTA 4
- GTA 5
- GTA: Liberty City Stories
- GTA San Andreas
- GTA Vice City
- GTA Vice City Stories
- дополнение Episodes From Liberty City для GTA 4.
Хотя есть и другие аспекты обложки, общие для некоторых проектов, именно вертолет чаще всего оставался на своем месте.