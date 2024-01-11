Геймер помітив деталь, яка об'єднує постери майже усіх частин GTA – цікаве фото

Шанувальник культової серії ігор Grand Theft Auto від Rockstar розташував поруч постери майже усіх частин і помітив, що на них усіх присутня одна й та ж цікава деталь.

За свою довгу історію франшиза GTA фактично не змінювала основоположні механіки та ідеї, а також, як виявилось нещодавно, мала деталь, що об'єднує постери майже всіх ігор серії.

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Обкладинки дисків з Grand Theft Auto завжди мали схожу естетику, де загальне полотно нібито розподілено на сектори, в кожному з яких показано сцени, які гравці можуть побачити в грі.

Саме тут заховалася цікава деталь, яку помітив користувач Reddit під ніком Preattybeabi.

Нещодавно він розташував усі обкладинки ігор GTA епохи 3D (окрім Chiantown Wars) поруч одна з одною і побачив, що на кожній з них у верхньому лівому куті присутній гелікоптер.

, що перші 2 GTA були іграми з видом зверху, а вже після їх успіху Rockstar перейшли до класичного 3D.

Цікава деталь об'єднала постери GTA / Фото з Reddit

Хоча кут під яким нам показують цей літальний засіб та і його дизайн відрізняються на кожному постері, однак саме ця деталь об'єднує зображення з таких ігор як:

GTA 3

GTA 4

GTA 5

GTA: Liberty City Stories

GTA San Andreas

GTA Vice City

GTA Vice City Stories

доповнення Episodes From Liberty City для GTA 4.

Хоча є й інші аспекти обкладинки, спільні для деяких проєктів, саме гелікоптер найчастіше за все залишався на своєму місці.