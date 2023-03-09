Гравець Hogwarts Legacy випадково вбив одного з напарників та отримав унікальний лут

У хаосі битви один з гравців Hogwarts Legacy примудрився вбити компаньйона головного героя – Себастьяна Саллоу та ще й отримав за це унікальний предмет. Цікаве відео – у матеріалі.

Шанувальники Hogwarts Legacy продовжують відкривати все нові таємниці гри. Наприклад, нещодавно у новинці помітили посилання на братів Візлі з оригінальних творів, а тепер безталанний геймер примудрився вбити власного товариша.

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У дивовижній круговерті подій користувач Reddit під ніком Uselessmedics, ймовірно, став першим хто примудрився вбити Себастьяна Саллоу – одного з напарників головного героя та важливого для сюжету персонажа у Hogwarts Legacy.

Унікальний інцидент стався, коли геймер боровся проти небезпечного отруйного павука, який становить серйозну небезпеку для будь-якої відьми чи чарівника в магічному світі гри.

Здавалося, що Uselessmedics повністю контролював бій, оскільки вдало уникав ворожих атак та завдавав павуку величезної шкоди, вдало поєднуючи заклинання. Однак у хаосі битви гравець випадково влучив у Себастьяна Саллоу одним з заклять, в результаті чого той упав на землю і, очевидно, помер, розвіявшись попелом, на кшталт того як це роблять у грі подолані вороги.

Опісля цього Uselessmedics отримав унікальний предмет під назвою "dev_placeholder item". Гравець перезавантажив гру, але предмет залишився в його інвентарі у розділі "Різне".

Гравець Hogwarts Legacy випадково вбив напарника: відео

Цей дивовижний випадок викликав цікаве обговорення в мережі, а багато шанувальників проєкту висловили шок, що гра дозволяє вбивство такого важливого персонажа і навіть почали будувати різноманітні конспірологічні теорії з цього приводу.