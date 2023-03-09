Любители Hogwarts Legacy продолжают открывать все новые тайны игры. К примеру, недавно в новинке заметили отсылку на братьев Уизли из оригинальных произведений, а теперь бесталанный геймер умудрился убить собственного товарища.

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В удивительном круговороте событий пользователь Reddit под ником Uselessmedics, вероятно, стал первым, кто умудрился убить Себастьяна Саллоу – одного из напарников главного героя и важного для сюжета персонажа в Hogwarts Legacy.

Уникальный инцидент произошел, когда геймер боролся против опасного ядовитого паука, представляющего серьезную опасность для любой ведьмы или волшебника в магическом мире игры.

Казалось, что Uselessmedics полностью контролировал бой, поскольку удачно избегал вражеских атак и наносил пауку огромный урон, удачно комбинируя заклинания. Однако в хаосе битвы игрок случайно попал одним из заклятий в Себастьяна Саллоу, в результате чего тот упал на землю и, очевидно, умер, развеявшись пеплом, вроде того, как это делают в игре поверженые враги.

После этого Uselessmedics получил уникальный предмет под названием "dev_placeholder item". Игрок перезагрузил игру, но предмет остался в его инвентаре в разделе "Разное".

Игрок Hogwarts Legacy случайно убил напарника: видео

Этот удивительный случай вызвал интересное обсуждение в сети, а многие поклонники проекта выразили шок, что игра позволяет убийство столь важного персонажа и даже начали строить разнообразные конспирологические теории по этому поводу.