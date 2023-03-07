Багато хто, наприклад, симпатизує Фреду й Джорджу Візлі за їхні веселі характери та любов до жартів. Розробники Hogwarts Legacy теж небайдужі до близнюків і присвятили їм кумедну пасхалку.

Читайте також PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

Пасхалка на близнюків Візлі

Геймер опублікував зображення двох персонажів з рудими шевелюрами, які заглядають у вітрину магазину жартів "Зонко" в Гоґсміді. У книгах Фред і Джордж часто відвідували заклад, щоб поповнити свої запаси для розіграшів.

Однак події Hogwarts Legacy розгортаються в XIX столітті, коли близнюки ще навіть не народилися. Тому рудоволосі брати – це лише пасхалка.

У коментарях користувачі відзначили, що в пасхалки є початок. Якщо побродити по Гогсміду й повернутися до Зонко, то можна побачити, як господар магазину викинув близнюків на вулицю за крадіжку товарів.

І лише після цього копії Фреда й Джорджа з'являються біля вітрини. Брати "прилипли" до скла, тому що всередину їх більше не пускають.

До слова, зе раніше в гру знайшли цікаву пасхалку на молодшого брата Фреда й Джорджа – Рона Візлі. Крім того, у грі з'являється їхня прабабуся.