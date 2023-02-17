Схоже, у грі ще доволі довго знаходитимуть все нові й нові цікавинки. Зокрема, нещодавно в Hogwarts Legacy виявили історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Пасхалка на Рона Візлі в Hogwarts Legacy

Світ Hogwarts Legacy вщент наповнений чарівними істотами та дивовижними дивацтвами. Тож для справжнього фана світу про Гаррі Поттера буде очевидно, як у невеликому побічному квесті майстерно заховалась згадка про одного з найкращих друзів хлопчика, що вижив.

Події гри розгортаються за сотню років до пригод Гаррі Поттера та розповідають про не менш цікаву історію молодого чарівника, здатного відчувати стародавню магію. Hogwarts Legacy заохочує гравців ретельно прочесати кожен дюйм Гоґвортсу та інших територій, щоб знайти всі таємниці гри.

Під час однієї з таких пригод геймери звернули увагі на побічний квест "Слідуй за метеликами". У ньому одразу ж побачили пасхалку на Рона Візлі.

Квест "Слідуй за метеликами" в Hogwarts Legacy: дивіться відео

Мова про пригоди юних чаклунів під час подій книги "Гаррі Поттер і таємна кімната". Тоді Гаррі та Рон отримали підказку від Геґріда про те, що їм потрібно "слідувати за павуками", що в підсумку обернеться зустріччю з гігантським павуком Араґоґом і його синами.

Рон Візлі, який страждає від арахнофобії, одразу ж поскаржився на підказку Геґріда. Він цікавився, чому не можна слідувати, наприклад, за метеликами.

До речі, це не єдина пасхалка на "Гаррі Поттера й таємну кімнату" в Hogwarts Legacy. Раніше геймери несподівано зустріли в грі справжнього Василіска з таємної кімнати.