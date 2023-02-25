Один з шанувальників Hogwarts Legacy зробив напрочуд цікаве відкриття, виявивши що у віртуального Гоґвортсу є одразу дві локації, до яких гравцям зась.

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Поділився цією знахідкою користувач Reddit під ніком Anurmhvhno.

Виявилось, що вежа, яка відображає Музичну вежу, і велика вежа над бібліотекою є видимими ззовні, але не доступні для відвідин зсередини.

Щоб дійти таких висновків геймер здійснив цілий ряд складних маніпуляцій. Спершу він зафільмував свій маршрут усіма доступними для прогулянки місцями, а потім за допомогою розшарованої мінікарти з файлів гри, створив модель цих локацій, яку наклав на модель замку.

Результат праці геймера: відео

Окрім вищесказаного Anurmhvhno також виявив, що загальна кімната Слизерину є найбільшою з-поміж інших, ймовірно, через те, що вона знаходиться під землею.

Розміри загальних кімнат гуртожитків / зображення з Reddit

Гравці Hogwarts Legacy постійно відкривають нові цікаві елементи гри й знахідки Anurmhvhno точно не стануть останніми.