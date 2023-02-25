Один из поклонников Hogwarts Legacy сделал удивительно интересное открытие, обнаружив, что у виртуального Хогвартса есть сразу две локации, в которые игрокам нельзя.

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Поделился этой находкой пользователь Reddit под ником Anurmhvhno.

Оказалось, что башня, отражающая Музыкальную башню, и большая башня над библиотекой просматриваются извне, но не доступны для посещения изнутри.

Чтобы сделать такие выводы, геймер совершил целый ряд сложных манипуляций. Сначала он запечатлел свой маршрут по всем доступным для прогулки местам, а затем с помощью расслоенной мини карты из файлов игры, создал модель этих локаций, которую наложил на модель замка.

Результат работы геймера: видео

Кроме вышесказанного Anurmhvhno также обнаружил, что общая комната Слизерина является самой большой среди других, вероятно, потому, что она находится под землей.

Размеры общих комнат общежитий / изображение с Reddit

Игроки Hogwarts Legacy постоянно открывают новые интересные элементы игры и находки Anurmhvhno точно не станут последними.