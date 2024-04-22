Фанат Minecraft вразив геймерів античним містом з 250 мільйонів блоків: дивовижне фото

Талановитий шанувальник Minecraft збудував у грі справжній грецький поліс часів античності, використавши для цього понад 250 мільйонів блоків.

Майнкрафтери продовжують радувати ігрову спільноту фантастичними проєктами в популярній пісочниці від Mojang.

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Користувач Reddit під ніком ThaMango нещодавно приєднався до когорти затятих будівельників, які публікували своє творіння на популярній платформі.

Геймер представив скриншот, який дає змогу з висоти пташиного польоту насолодитися неймовірними краєвидами його грецького міста, збудованого з-понад 250 мільйонів блоків,

Фірмова червона черепиця на дахах, кораблі, що оточують острів, а також Колізей, амфітеатр, кілька доків, храм і величезна статуя, присвячена одному з грецьких богів – усе це виглядає настільки дивовижно, ніби ми дивимось на скриншот з Assassin's Creed Odyssey, а не з Minecraft.

Частинка Греції у Minecraft / Фото з Reddit

Видовищності фото додають яскраві кольори, які здавалося б не притаманні проєкту Mojang.

Геймери вирішили, що для цього ThaMango вочевидь використав якийсь спеціальний пакет. Автор заперечив ці припущення, відповівши, що використовував лише стандарту версію Minecraft, творчий режим та популярний плагін WorldEdit.