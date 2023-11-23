Гравець Minecraft похвалився неймовірною базою, збудованою на верхівках дерев: дивовижне фото

Шанувальник Minecraft використав творчі можливості гри та створив дивовижну базу, розташовану на верхівках дерев, яка неабияк вразила геймерів. Дивовижне фото – у матеріалі.

Талановитий гравець Minecraft створив напрочуд затишну базу, яка складається з трьох чудових будиночків на верхівках дерев.

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Протягом багатьох років гравці Minecraft не втомлюються створювати у грі проєкти, від яких подекуди справді перехоплює подих.

У той час, як деякі геймери можуть понад 7 років будувати мегаполіси у творчому режимі гри, інші ж більше цінують індивідуальний підхід до побудови більш класичних баз.

Користувач Reddit відомий як Tatic_Jumping належить до когорти саме таких геймерів та нещодавно потішив спільноту шанувальників гри своєю неймовірною оселею, ідеальною для лісового біому.

База геймера / Фото з Reddit

Для такої соковитої та реалістичної картинки, гравець використав додаткові шейдери, однак сама конструкція будувалася без жодних хитрих методів – у звичайному режимі виживання.

Пост Tatic_Jumping здобув шалену популярність на Reddit, набравши понад 40 000 лайків всього лиш за кілька днів після публікації.

Колеги-фанати Minecraft були вражені виглядом споруд, а крім того усі зійшлися в думці, що створення такого проєкту в режимі виживання заслуговує окремого визнання.