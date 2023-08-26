Гравець Minecraft продемонстрував напрочуд цікаву пастку, створену з допомогою TNT і блока-спостерігача, яка ідеально підходить для того аби пожартувати над своїм неуважним другом.

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Користувач Reddit під ніком FIESTeG поділився роликом в якому друг пожартував над ним, використовуючи складну пастку.

Відео починається з того, що гравець стоїть перед блоком Незерак і не довго думаючи завдає по ньому удар.

Ця дія викликає ланцюгову реакцію, яка розчиняє пісок навколо гравця, змушуючи його різко провалитися під землю та відправитися в круте піке в гігантську печеру.

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На щастя, геймер був озброєний Елітрами та ракетами, тож швидко пролетів через отвір назад, щоб поглянути що ж сталося.

Там він швидко зрозумів, що став жертвою розіграшу від свого товариша, який уже наближався аби відсвяткувати свій успіх.