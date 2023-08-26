Игрок Minecraft продемонстрировал удивительно интересную ловушку, созданную с помощью TNT и блока-наблюдателя, которая идеально подходит для того, чтобы пошутить над своим невнимательным другом.

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Пользователь Reddit под ником FIESTeG поделился роликом в котором друг пошутил над ним, используя сложную ловушку.

Видео начинается с того, что игрок стоит перед блоком Незерак и не долго думая наносит по нему удар.

Это действие вызывает цепную реакцию, растворяющую песок вокруг игрока, заставляя его резко провалиться под землю и отправиться в крутое пике в гигантскую пещеру.

Интересный розыгрыш в Minecraft: смотреть видео

К счастью, геймер был вооружен Элитрами и ракетами, и быстро пролетел через отверстие назад, чтобы посмотреть что же произошло.

Там он быстро понял, что стал жертвой розыгрыша от своего товарища, который уже приближался, чтобы отпраздновать успех.