Фанат Minecraft показав напрочуд кмітливий спосіб пожартувати над другом в грі: цікаве відео
Джерело:Reddit
Гравець Minecraft показав кмітливий спосіб з допомогою якого можна пожартувати над своїм другом в грі на багатокористувацькому сервері. Подробиці – у матеріалі.
Гравець Minecraft продемонстрував напрочуд цікаву пастку, створену з допомогою TNT і блока-спостерігача, яка ідеально підходить для того аби пожартувати над своїм неуважним другом.
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Користувач Reddit під ніком FIESTeG поділився роликом в якому друг пожартував над ним, використовуючи складну пастку.
Відео починається з того, що гравець стоїть перед блоком Незерак і не довго думаючи завдає по ньому удар.
Ця дія викликає ланцюгову реакцію, яка розчиняє пісок навколо гравця, змушуючи його різко провалитися під землю та відправитися в круте піке в гігантську печеру.
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На щастя, геймер був озброєний Елітрами та ракетами, тож швидко пролетів через отвір назад, щоб поглянути що ж сталося.
Там він швидко зрозумів, що став жертвою розіграшу від свого товариша, який уже наближався аби відсвяткувати свій успіх.