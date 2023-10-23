Minecraft, випущений у 2011 році, на довгі роки став улюбленою грою багатьох геймерів завдяки неймовірній свободі, яка дозволяє будувати найрізноманітніші конструкції.

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Гравець Minecraft та користувач Reddit під ніком ForceUser101, використав усі можливості улюбленої гри аби зробити приголомшливу репродукцію вежі Саурона – Барад-Дуру із "Володаря перснів".

Фото з Reddit

Грізну конструкцію та її культове полум'яне око впізнають як шанувальники Толкіна, так і фанати екранізації, адже проєкт вийшов неймовірно детальним.

Фото з Reddit

Цікаво, що на створення вежі та навколишнього ландшафту геймерові знадобилося усього лиш два місяці, однак аби спростити собі життя він все ж використовував кілька модифікацій.

Фото з Reddit

Зокрема, дуже допомогли World Painter та World Edit.

Коментатори на Reddit відзначили неймовірну увагу до деталей та погодилися у думці, що це, ймовірно, одне з найкращих відтворень відомої споруди.