"I bless the rains down in Africa…" Понад 827 мільйонів переглядів кліпу лише на YouTube дають нам привід стверджувати, що ви, скоріше за все, бодай раз у житті чули цей рядок та чіпку мелодію хіта Toto. Однак тепер її можна почути ще й в Minecraft.

Minecraft має широкий вибір будівельних блоків, які гравець може використовувати для найрізноманітніших цілей. Деякі з них більш базові, такі як дерево, бруківка чи пісок та використовуються безпосередньо для будівництва.

Однак існують більш специфічні, як от блоки нот, що видають звуки, коли гравець взаємодіє з ними напряму чи опосередковано.

Винахідливий геймер використав усі доступні ресурси гри від Mojang для красивого творчого проєкту.

Користувач Reddit під ніком stacinator створив у Minecraft захопливий кавер пісні "Africa" – найвідомішого хіта американського гурту Toto.

Africa від Toto у Minecraft: відео

За словами автора, подібне стало можливим завдяки команді "playsound", яка допомогла досягнути більш точних інтервалів музичних нот.

Окрім відтворення самої мелодії, Stacinator використав поршні, редстоун та інші блоки Minecraft для створення серії анімацій, які ідеально доповнюють аудіоряд, відтворюючи атмосферу африканської савани.

Як розповів креативний геймер, на реалізацію проєкту пішло трохи більше як три місяці, одначе результат абсолютно вартує витраченого часу.