Гравець Minecraft витратив цілий рік аби відтворити в грі пісню Free Bird гурту Lynyrd Skynyrd

Талановитий гравець Minecraft витратив понад рік на те, щоб відтворити пісню "Free Bird" від Lynyrd Skynyrd, використовуючи лише ресурси доступні у грі. Дивовижне відео – у матеріалі.

Minecraft відомий своїм інструментальним саундтреком, який напрочуд добре підходить для медитативного ігрового процесу, але на цьому історія з музикою в грі не закінчується, адже гравці мають у своєму розпорядженні нотні блоки.

Знайдені у світі гри або виготовлені з дерев'яних дощок і пилу редстоуну, ці блоки видають звук під час активації гравцем чи за умови живлення тим же редстоуном.

Загалом нотні блоки Minecraft можуть відтворювати 16 інструментів, серед яких гітара, банджо, бас та інші.

Найвідчайдушніші шанувальники гри використовують цей предмет аби втілювати у грі свої улюблені пісні, як от "All I Want For Christmas".

Поділився подібним творінням і користувач Reddit під ніком LegalEmployment1676, який витратив рік і два місяці на відтворення у грі пісні "Free Bird" американського гурту Lynyrd Skynyrd.

Free Bird гурту Lynyrd Skynyrd у Minecraft – дивитися відео

Автор творіння розповів, що не зміг записати все за один дубль, тому використав кілька кліпів.

Окрім того, LegalEmployment1676 зазначив, що найважчими елементами для відтворення стали соло та подвійне соло наприкінці пісні.