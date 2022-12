З огляду на те, що Mojang має майже нескінченну відтворюваність із нескінченною креативністю, а також є відеогрою, яка має низькі вимоги до ПК, не дивно, що пісочниця з відкритим світом стала одним із найуспішніших випусків в історії, а гравці продовжують демонструвати свої проєкти та ідеї.

All I Want For Christmas у грі Minecraft

Хоча її часто вважають відеогрою, призначеною більше для дітей, дорослі з усієї планети також продовжують насолоджуватися світом Minecraft, використовуючи його потужну ігрову механіку, щоб створювати все, що може придумати уява.

Нещодавно шанувальник завантажив відео, на якому він грає у Minecraft, хоча й не грає в цю гру в традиційному розумінні. Скоріше, він відтворює мелодію пісні All I Want For Christmas is You – грандіозного хіта від Мерайї Кері, який часто є сигналом про початок святкового сезону для багатьох.

Під час відтворення мелодії користувач відтворює ноти з пісні, використовуючи різноманітні ігрові ресурси. Зокрема курчат, шум, який видають вівці, коли їх б'ють, дзвінок, звук, який видають перлини Ендера, коли їх поміщають у портал тощо.

У результаті вийшло досить кумедне виконання пісні, у якому шанувальник майже ідеально передав мелодію.