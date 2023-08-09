Гравці Minecraft завжди дивують своїми масштабними та цікавими проєктами, однак частіше за все за ними відсутній такий чуттєвий мотив як в цього талановитого геймера.

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Мова про користувача Reddit під ніком Jesus_Keanu, який опублікував на порталі декілька зображень, що демонструють фантастичну фортецю, яку він побудував в Minecraft як подарунок своїй нареченій.

Для цього геймер черпав натхнення у грандіозних королівських замках середньовіччя, використовуючи для покращення вау-ефекту матеріали, що виглядають як цегла та камінь і спеціальний набір текстур.

Зовні фортеця досить масивна, з високими стінами та вежами, з яких відкривається неповторний вид на околиці.

Екстер'єр фортеці / Фото з Reddit

Всередині Jesus_Keanu, подбав про те, щоб зробити усе затишним і теплим, створивши кімнати, які добре освітлені та чудово мебльовані.

Інтер'єр однієї з кімнат / Фото з Reddit

Додав геймер навіть внутрішній дворик, наповнений красивими деревами та зеленню.

Двір фортеці / Фото з Reddit

Інші користувачі Reddit залишилися під враженнями від побаченого та засипали автора компліментами, особливо вихваляючи його увагу до деталей.

Однак найважливіший відгук про фортецю, звісно, від нареченої творця, і, за його словами, подарунок сподобався їй так само сильно, як і решті геймерської спільноти.