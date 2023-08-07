Перефразовуючи класика – є тільки три нескінченні речі: Всесвіт, дурість і дивовижні творіння гравців Minecraft. Чергове з них, до речі, знову приголомшило ігрову спільноту.

Важливо PIN-UP Foundation та TulSun Foundation розпочали роботи з утеплення реабілітаційного центру

Ще не встиг Reddit оговтатися від дивовижної копії Пандори з фільму Аватар, створеної натхненним геймером, як ще один ентузіаст шокував усіх своїм творінням.

Мова про користувача платформи під ніком Papaya314, який поділився своїм проєктом, реалізованим до того ж не у творчому режимі, а в виживанні.

Для тих, хто не знає, пояснимо, що "творчий" режим дарує необмежені ресурси та можливість літати, що неабияк полегшує створення різноманітних масштабних споруд. Водночас у "виживанні", гравцю необхідно постійно шукати ресурси та не забувати про їжу і небезпеки у вигляді зомбі, кріперів та інших ворогів.

Тим грандіознішим виглядає Чумацький шлях, збудований геймером за довгі півтора року в грі.

Чумацький шлях у Minecraft / Фото з Reddit

Що стосується піксельного мистецтва, що покриває структуру, то ентузіасту вдалося створити це зображення, перенісши реальне фото Чумацького Шляху на блоки за допомогою стороннього плагіна.

Понад 18 тисяч фанатів Minecraft поставили вподобайку публікації геймера, а деякі навіть стверджували, що були б не проти придбати "схему" за якою Papaya314 збудував цю красу.