Перефразируя классика – есть только три бесконечных вещи: Вселенная, глупость и удивительные творения игроков Minecraft. Очередное из них, кстати, снова ошеломило игровое сообщество.

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Еще не успел Reddit прийти в себя от удивительной копии Пандоры из фильма Аватар, созданной вдохновенным геймером, как еще один энтузиаст шокировал всех своим творением.

Речь о пользователе платформы под ником Papaya314, который поделился своим проектом, реализуемым к тому же не в творческом режиме, а в выживании.

Для тех, кто не знает, объясним, что "творческий" режим дарит неограниченные ресурсы и возможность летать, что облегчает создание различных масштабных сооружений. В то же время в "выживании", игроку необходимо постоянно искать ресурсы и не забывать о еде и опасностях в виде зомби, криперов и других врагов.

Тем более грандиозным выглядит Млечный путь, построенный геймером за долгие полтора года в игре.

Млечный путь в Minecraft / Фото с Reddit

Что касается пиксельного искусства, покрывающего структуру, то энтузиасту удалось создать это изображение, перенеся реальное фото Млечного Пути на блоки с помощью постороннего плагина.

Более 18 тысяч фанатов Minecraft поставили лайк публикации геймера, а некоторые даже утверждали, что были бы не прочь приобрести "схему" по которой Papaya314 построил эту красоту.