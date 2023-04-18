Артур Морган з шедевральної RDR 2 від Rockstar, безсумнівно, є одним з найбільш улюблених геймерами персонажів, однак це не врятувало його від кумедних експериментів.

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Red Dead Redemption 2 здобула шалений успіх не лише завдяки своєму сюжету чи надзвичайно гарному відкритому світу, а й через увагу до дрібниць, яку розробники зробили візитівкою проєкту.

Однією з деталей, яка додає грі імерсивності є те, що у головного героя росте волосся і борода, а також те, що гравцям належить вживати їжу аби підтримувати здорову вагу Артура. Якраз останній пункт нещодавно неабияк зацікавив шанувальників проєкту.

Отож у фанатській спільноті на Reddit, геймери замислились над тим наскільки огрядним гра дозволить зробити головного героя без використання модифікацій.

Річ у тому, що за звичайного проходження у вас навряд буде дуже багато часу аби постійно шукати їжу та годувати героя, однак зовсім інша справа, якщо поставити це за саму ціль гри.

Успіху в цьому питанні досяг геймер під ніком K-ghuleh, якому вдалося нагодувати свого віртуального підопічного так, ніби він побував на канікулах у бабусі.

Артур Морган поїв пасочок / Фото з Reddit

Кумедна світлина набрала понад 7 тисяч вподобань і навіть породила сиквел.

З'явився другий подібний допис, на цей раз від гравця Vigo_Von_Homburg, який показав ще більш огрядного Артура поруч з протагоністом першої гри – Джоном Марстоном.

Ще один опасистий Артур / Фото з Reddit

Такий бодіпозитив неабияк втішив шанувальників і показав, що герої гри від Rockstar перш за все люди, а потім уже круті ковбої.