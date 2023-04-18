Артур Морган из шедевральной RDR 2 от Rockstar, несомненно, является одним из самых любимых геймерами персонажей, однако это не спасло его от забавных экспериментов.

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Red Dead Redemption 2 преуспела не только благодаря своему сюжету или прекрасному открытому миру, но и из-за внимания к мелочам, которые разработчики сделали визитной карточкой проекта.

Одной из деталей, придающих игре иммерсивности, является то, что у главного героя растут волосы и борода, а также то, что игрокам предстоит употреблять пищу, чтобы поддерживать здоровый вес Артура. Как раз последний пункт совсем недавно заинтересовал поклонников проекта.

В фанатском сообществе на Reddit, геймеры всерьез задумались над тем, насколько тучным игра позволит сделать главного героя без использования модификаций.

Дело в том, что при обычном прохождении у вас вряд ли будет много времени, чтобы постоянно искать еду и кормить героя, однако совсем другое дело, если поставить это за цель игры.

Успеха в этом вопросе достиг геймер под ником K-ghuleh, которому удалось откормить своего виртуального подопечного так, будто он побывал на каникулах у бабушки.

Артур Морган плотно поел / Фото с Reddit

Забавный скриншот набрал более 7 тысяч предпочтений и даже породил сиквел.

Появился второй подобный пост, на этот раз от игрока Vigo_Von_Homburg, который показал еще более дородного Артура рядом с протагонистом первой игры – Джоном Марстоном.

Еще один тучный Артур / Фото с Reddit

Такой бодипозитив изрядно утешил поклонников и показал, что герои игры от Rockstar прежде всего люди, а потом уже крутые ковбои.