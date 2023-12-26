Шанувальник Red Dead Redemption 2 зробив для гри новий трейлер у стилі GTA 6: цікаве відео

Креативний геймер на славу попрацював у відеоредакторі, створивши для Red Dead Redemption 2 трейлер у стилі першого ролика GTA 6. Цікаве відео – у матеріалі.

Надихнувшись дебютним трейлером GTA 6, шанувальник іншої відомої відеогри від Rockstar змонтував для неї цікаве відео у подібному стилі.

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Red Dead Redemption 2 створила навколо себе цілу спільноту шанувальників, які люблять віддавати належне грі будь-яким можливим способом. Як наслідок, за роки існування проєкту з'явилася маса чудових фанатських проєктів.

Нещодавно до їх числа додалося відео користувача Reddit під ніком SheriffFreeman, яке демонструє найкращі сюжетні моменти гри у стилі трейлера Grand Theft Auto 6.

Усі події у ролику супроводжує все та ж пісня "Love Is A Long Road" від Тома Петті, яка, на диво, ще й цікаво резонує з чималою кількістю сюжетних фрагментів з Red Dead Redemption 2.

Трейлер для RDR 2 у стилі GTA 6 – дивитися відео

Геймери похвалили творіння SheriffFreeman, а один з користувачів навіть заяви вив, що Rockstar варто найняти ентузіаста, адже у того безперечно є талант до монтажу.

А також непогане почуття гумору, зважаючи, що трейлер закінчується фразою "Red Dead Redemption 2 – уже вийшла у 2018".