У STALKER 2: Серце Чорнобиля знайшли посилання на культовий Голлівудський фільм

Уважні геймери помітили що Зона зі STALKER 2: Серце Чорнобиля приховує кмітливе посилання на відомий Голлівудський фільм про подорожі у часі.

Зона продовжує дивувати геймерів своїми чудесами й мова далеко не про аномалії, інформує 24 Канал.

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"Назад у Зону"

Попри усі проблеми з продуктивністю та багами, STALKER 2 завоював любов сотень тисяч геймерів, а масштабний відкритий світ, дбайливо створений GSC Game World, став одним з найкращих за останні роки.

У ньому кожен сталкер матиме заняття до душі, а також знайде чимало кмітливих "великодок".

Наприклад, користувач соцмережі X під ніком Форзі натрапив на очевидне посилання на відомий голлівудський фільм. Посеред Зони він знайшов залізничну колію, охоплену вогнем.

Фанати третьої частини "Назад у майбутнє" одразу зрозуміють, що це реверанс розробників саме на цю кінострічку.

Посилання на фільм у STALKER 2 / Фото з X Форзі

Ми впевнені, що це далеко не остання цікава знахідка, яка очікує геймерів у STALKER 2: Серце Чорнобиля.