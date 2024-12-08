Зона продолжает удивлять геймеров своими чудесами и речь далеко не об аномалиях, информирует 24 Канал.

Полезно Полный справочник кодов к сейфам и дверям в игре STALKER 2: Сердце Чернобыля

"Назад в Зону"

Несмотря на все проблемы с производительностью и багами, STALKER 2 завоевал любовь сотен тысяч геймеров, а масштабный открытый мир, заботливо созданный GSC Game World, стал одним из лучших за последние годы.

В нем каждый сталкер найдет занятие по душе, а также найдет немало сообразительных "пасхалок".

Например, пользователь соцсети X под ником Форзи наткнулся на очевидную отсылку на известный голливудский фильм. Посреди Зоны он нашел железнодорожные пути, охваченные огнем.

Фанаты третьей части "Назад в будущее" сразу поймут, что это реверанс разработчиков именно на эту киноленту.

Отсылка на фильм в STALKER 2 / Фото с X Форзи

Мы уверены, что это далеко не последняя интересная находка, которая ожидает геймеров в STALKER 2: Сердце Чернобыля.