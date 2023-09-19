Один фанат Starfield з явною схильністю до інженерної справи побудував у грі неймовірний корабель, схожий на справжнього скорпіона.

Цікаво Почуєте вперше: альтернативні назви відомих відеоігор

Попри те, що побудова зорельотів у Starfield є абсолютно необов'язковою частиною гри, той рівень якості з яким Bethesda реалізувала цю механіку захопив чимало гравців на довгий час.

Поки деякі геймери поки зосереджені на відтворенні відомих суден з інших творів попкультури, користувач Reddit CostKey9800 здивував спільноту власним дивовижним дизайном зорельота схожого на гігантського скорпіона.

Корабель-скорпіон у Starfield / Фото з Reddit

З двома кігтями, декількома парами ніг, виготовленими із шасі, і гігантським жалом – цей космічний корабель точно можна назвати інженерним дивом.

Корабель-скорпіон у Starfield / Фото з Reddit

Судно переважно складається зі структурних модулів, які використовуються суто як косметичні частини, але це не означає що цей дивовижний зореліт жертвує функціональністю заради форми.

Навпаки, "скорпіон" має неабияку вогневу міць, а механічне жало містить три екземпляри одного із найсмертоносніших лазерів у грі.

Корабель-скорпіон у Starfield / Фото з Reddit

Хоча автор цього приголомшливого корабля не поділився детальним гайдом з його побудови, він підтвердив, що створив його у "ванільній" версії гри, не покладаючись на будь-які модифікації чи інше стороннє програмне забезпечення.