Як критики так і геймери сходяться в думці, що однією з найкращих механік у Starfield є кораблебудування, що дозволяє геймерам дати волю своїй фантазії та творчим поривам.

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Гравці Starfield можуть годинами сидіти в редакторі зорельотів, щоб якнайкраще відтворити той ідеальний космічний корабель, який зринає у їхній уяві.

Однак для цього спочатку потрібно заробити чимало кредитів (ігрова валюта) та придбати купу спеціальних модулів, які допоможуть їм отримати максимальну продуктивність.

Ці високотехнологічні модулі, які варіюються від реакторів і двигунів до вантажних трюмів, можна використовувати для модернізації та ремонту у Starfield, збираючи з них кораблі, точно як з деталей лего,

Один талановитий геймер, під ніком SP7R показав на Reddit власне творіння – зореліт, практично ідентичний тому, який можна побачити у відомому мультсеріалі Футурама.

Відомий космічний корабель з мультика у Starfield / Фото з Reddit

Planet Express у Starfield є повільнішим, ніж можна було б сподіватися через свій величезний розмір, але саме через це його можна використовувати як вантажний корабель для зберігання та транспортування цінних ресурсів.

Характеристики корабля / Фото з Reddit

Власник зорельота повідомив, що створив його за допомогою модифікації, яка дає в розпорядження гравця усі запчастини для кораблів, наявні в грі.

Це означає, що процес його будівництва "чесним" шляхом може зайняти чимало часу, однак SP7R все ж залишив настанови щодо цього у коментарях до допису.