Как критики так и геймеры сходятся во мнении, что одной из лучших механик Starfield является кораблестроение, позволяющее геймерам дать волю своей фантазии и творческим порывам.

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Игроки Starfield могут часами сидеть в редакторе звездолетов, чтобы как можно лучше воспроизвести тот идеальный космический корабль, который рисует их воображение.

Однако для этого сначала нужно заработать немало кредитов (игровая валюта) и приобрести кучу специальных модулей, которые помогут получить максимальную производительность.

Эти высокотехнологичные модули, варьирующиеся от реакторов и двигателей до грузовых трюмов, можно использовать для модернизации и ремонта в Starfield, собирая с них корабли, точно как из деталей лего.

Один талантливый геймер, под ником SP7R, показал на Reddit собственное творение – звездолет, практически идентичный тому, который можно увидеть в известном мультсериале Футурама.

Известный космический корабль из мультика в Starfield / Фото с Reddit

Planet Express в Starfield медленнее, чем можно было бы надеяться из-за своего огромного размера, но именно поэтому его можно использовать как грузовой корабль для хранения и транспортировки ценных ресурсов.

Характеристики корабля / Фото с Reddit

Владелец звездолета сообщил, что создал его с помощью модификации, которая дает в распоряжение игрока все запчасти для кораблей, имеющиеся в игре.

Это означает, что процесс его строительства "честным" путем может занять немало времени, однако SP7R все же оставил наставления по этому поводу в комментариях к посту.