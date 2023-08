Напрочуд уважний гравець The Last of Us знайшов у грі великодку з Джастіном Бібером, яке потенційно є найдивнішою деталлю проєкту.

Важко знайти гру, яка подобається одночасно і геймерам і критикам так сильно, як The Last of Us. ЇЇ успіх значною мірою пояснюється захопливою манерою оповідання, що відрізняє проєкт від інших, а також шаленою увагою до дрібниць.

Тим більшим був подив спільноти, коли користувач Reddit No_Rich5432 опублікував зображення газети, знайденої в грі, у якій згадується Джастін Бібер.

На скриншоті гравець прицілився у свою знахідку зі снайперської гвинтівки, аби отримати найкращий з можливих масштабів.

Газета має назву The Daily Metro і доповнює історію світу The Last of Us заголовками, у яких згадується нестача води та скасований ремонт шосе.

Великодка ж схована у верхній частині шпальти, де видніється реклама фільму "Uncharted 13" з Джастіном Бібером у ролі Дрейка. Щоправда, незрозуміло, чи зображення під надписом є фотографією самого Бібера, чи це просто випадкова людина.

Бібер у The Last of Us / Фото з Reddit

Дрейк – це головний герой Uncharted – іншої відомої ігрової франшизи, створеної Naughty Dog.

Натан – харизматичний, але дещо безрозсудний мисливець за скарбами, який подорожує світом, розкриваючи історичні таємниці. У недавній екранізації гри його зіграв актор Том Голланд, відомий широкому загалу як виконавець ролі Спайдермена.

Отож, кумедно виявити, що колись бодай хтось з розробників приміряв цю роль на Бібера, нехай і у вигляді дотепної великодки в іншому проєкті.