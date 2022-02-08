Фанат виконав пісню Africa групи Toto за допомогою The Legend of Zelda: Majora's Mask

8 лютого 2022 , 06:40
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Джерело:

ютуб-канал Bigfatfrown

Пісня Africa з четвертого студійного альбому Toto IV, що вийшов в 1982 році – одна з найбільш впізнаваних пісень групи Toto. Фанат The Legend of Zelda: Majora's Mask записав незвичайне відео – він виконав хіт рок-групи за допомогою інструментів з гри.

 Завдяки не самому стандартному набору інструментів з гри, музиканту вдалося дуже точно передати мелодію і темп оригінальної композиції. Відео, що демонструє його музичний талант, він опублікував на своєму ютуб-каналі

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Bigfatfrown використовує бонго, барабани і гітару, щоб забезпечити фоновий інструмент, в той час, як труби Deku імітують голос, що співає тексти пісень. Ймовірно, оригінальне аранжування пісні не було повністю призначена для набору цих інструментів, проте, вона звучить приголомшливо.

Виконання пісні за допомогою The Legend of Zelda: Majora's Mask: відео

 

Цікаво, що попзвучання пісні так добре працює з інструментами в грі, яка має відносно темний тон.

Africa у виконанні Toto: дивитись онлайн

 

Коротко про гру The Legend of Zelda: Majora's Mask

Це пригодницька рольова гра, шоста частина в серії The Legend of Zelda, і друга тривимірна частина. Події гри розгортаються в Королівстві Термін, де Лінк намагається протистояти загадковому демону в масці, який має намір обвалити Місяць на королівство, знищивши його.
Автор: Тата Шаргородська