Фанат исполнил песню Africa группы Toto с помощью The Legend of Zelda: Majora's Mask

Песня Africa с четвертого студийного альбома Toto IV, который вышел в 1982 году – одна из самых узнаваемых песен группы Toto. Фанат The Legend of Zelda: Majora's Mask записал необычное видео – он исполнил хит рок-группы с помощью инструментов из игры.

Благодаря не самому стандартному набору инструментов из игры, музыканту удалось очень точно передать мелодию и темп оригинальной композиции. Видео, демонстрирующее его музыкальный талант, он опубликовал на своем ютуб-канале

Подробнее Редкий хайлайт: профессиональный игрок в CS:GO одним выстрелом ликвидировал 3 оппонентов

Bigfatfrown использует бонго, барабаны и гитару, чтобы обеспечить фоновый инструмент, в то время, как трубы Deku имитируют голос, что поет тексты песен. Вероятно, оригинальная аранжировка песни не была полностью предназначена для набора этих инструментов, однако, она звучит потрясающе.

Исполнение песни с помощью The Legend of Zelda: Majora's Mask: видео

Интересно, что звук песни так хорошо работает с инструментами в игре, которая имеет относительно темный тон.

Africa в исполнении Toto: смотреть онлайн