Наверное, все поклонники киберспортивного Counter-Strike: Global Offensive знают, что сейчас в европейском регионе проходит последний RMR-турнир с названием IEM Fall 2021. Соревнования очень важное, потому что именно по его результатам окончательно станет известно, кто отправится на PGL Major Stockholm 2021 – главный турнир этого года в дисциплине CS:GO.

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В одном из матчей этого соревнования сошлись два известных коллектива: Team Vitality и Team Dignitas. Поединок проходил в формате "bo1", а своеобразной зоной боевых действий стала карта Inferno. В самом матче достаточно уверенную победу одержали представители французской команды (16:8), правда, поклонников CS:GO заинтересовал не результат этого поединка, а один очень редкий хайлайт.

Итак, в десятом раунде представители Team Dignitas, которые уже проигрывали со счетом 1:8, решили всей командой выйти на точку B. Правда, они не угадали, потому что в тот момент сразу три игрока Team Vitality играли на "банане". Стоит отметить, что сначала киберспортсмены из Team Dignitas очень удачно разменялись и остались в ситуации три на три. А если точнее, то три на одного, потому что другие игроки Team Vitality находились очень далеко.

Поэтому казалось, что террористы сейчас продавят последнего защитника и займут точку B, но ZywOo думал иначе. Он не стал сразу же отходить, а попытался сделать еще один выстрел. ZywOo не прогадал, потому что три игрока Team Dignitas случайно "выстроились" в линию, а поэтому хватило всего одной пули, чтобы ликвидировать их всех. Пользователям сети такой эффектный и редкий хайлайт очень понравился, а в целом оригинальная запись уже собрала почти 70 тысяч просмотров.

Эффектный хайлайт ZywOo: видео