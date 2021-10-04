Напевно, всі шанувальники кіберспортивного Counter-Strike: Global Offensive знають, що зараз в європейському регіону проходить останній RMR-турнір з назвою IEM Fall 2021. Змагання дуже важливе, бо саме за його результатами остаточно стане відомо, хто відправиться на PGL Major Stockholm 2021 – головний турнір цього року в дисципліні CS:GO.

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В одному з матчів цього змагання зійшлися два відомі колективи: Team Vitality та Team Dignitas. Поєдинок проходив у форматі "bo1", а своєрідною зоною бойових дій стала мапа Inferno. У самому матчі достатньо впевнену перемогу здобули представники французької команди (16:8), щоправда, шанувальників CS:GO зацікавив не результат цього поєдинку, а один дуже рідкісний хайлайт.

Отже, в десятому раунді представники Team Dignitas, які вже програвали з рахунком 1:8, вирішили всією командою вийти на точку B. Щоправда, вони не вгадали, бо в той момент одразу три гравці Team Vitality грали на "банані". Варто відзначити, що спершу кіберспортсмени з Team Dignitas дуже вдало розмінялися й залишилися у ситуації три на три. А якщо точніше, то три на одного, бо інші гравці Team Vitality знаходилися дуже далеко.

Тому здавалося, що терористи зараз продавлять останнього захисника й займуть точку B, але ZywOo думав інакше. Він не став одразу ж відходити, а спробував зробити ще один вистріл. ZywOo не прогадав, бо три гравці Team Dignitas випадково "вишикувалися" в лінію, а тому вистачило всього однієї кулі, щоб ліквідувати їх всіх. Користувачам мережі такий ефектний та рідкісний хайлайт дуже сподобався, а загалом оригінальний запис вже зібрав майже 70 тисяч переглядів.

Ефектний хайлайт ZywOo: відео