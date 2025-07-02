Відданий фанат WoW вразив спільноту новиною про дивовижну відмітку, яку підкорила його колекція риби, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Рибне безумство у WoW

Ще у травні 2023 року гравець World of Warcraft відомий як Grozez похвалився на Reddit тим, що став першим у світі, хто зібрав 5 мільйонів Lost Sole – риби, що з'явилася в грі в доповненні Shadowlands.

Аж ось, кілька днів тому геймер повернувся в інфопростір та шокував усіх, повідомивши, що досяг відмітки у 10 мільйонів екземплярів цього віртуального предмета.

Це була довга подорож, але я це зробив. Всього 2 роки тому я мав 5 мільйонів риб, але тепер я можу з гордістю сказати, що маю більшу частину світових запасів цієї риби,

– написав Grozez, зазначивши, що наступний пост буде на 15 мільйонів.

За словами ентузіаста, він почав колекціонувати Lost Sole просто тому, що вони були "надзвичайно дешевими" після виходу Shadowlands.

Тепер, геймер займається цим близько чотирьох років і, за його оцінками, інвестував близько 900 тисяч золота в купівлю продукту, виловивши лише "близько 110 тисяч" рибин власноруч.

Цікаво, що один "маунт" з WoW приніс Blizzard більше грошей, аніж культова відеогра.

Я не планую робити щось інакше, окрім як збирати цих рибок, і не маю наміру коли-небудь позбуватися хоча б однієї з них,

– переконує рибний магнат.

Grozez насправді планує продовжувати займатися своїм чудернацьким хобі й хто ми такі аби його засуджувати.