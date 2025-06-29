CEO студії IO Interactive Хакан Абрак розповів як творцям Hitman вдалося "затягнути паски" і до чого тут віртуальні туалети, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Однакові туалети допомогли зекономити

У епізоді подкасту The Game Business Show, Хакан Абрак розповів про певну хитрість, якою користуються творці культової серії стелс-відеоігор Hitman.

Зокрема, стало відомо як студія впоралася зі зростанням вартості розробки ігор.

За словами Абрака, в цьому їм суттєво допомогли ванні кімнати та туалети – популярне місце для переховування тіл знешкоджених NPC у будь-якій частині Hitman.

Річ у тому, що раніше для кожної окремої гри IO створювала нові ресурси з нуля. Одначе вже з перезапуском серії у 2016 році був використаний підхід, який дозволив повторно використовувати накопичені асети (моделі, текстури тощо) в наступних проєктах.

Достатньо просто подивитися на Hitman, на те, як ми будуємо (світ гри, – ред.), особливо після Absolution. Я був виконавчим продюсером Absolution, і я поклявся ніколи більше не робити нових туалетів,

– пригадує Хакан.

Звісно, туалети не стали єдиним методом заощадження коштів, але вони зіграли роль в підході студії до розумного використання ресурсів.

Не вдаючись в подробиці: Hitman 2016 року, скажімо, що коштував 100 мільйонів доларів, то Hitman 2 обійшовся, можливо, у 60 мільйонів доларів. Hitman 3 коштував 20 мільйонів доларів,

– стверджує Абрак.

За словами CEO IO Interactive, студія пишається тим, що знайшла можливості для оптимізації розробки, які втім не впливають на сприйняття гри гравцями.