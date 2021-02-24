Шлях пригод саме такий: фанат зробив татуювання за мотивами культового мему зі Skyrim – фото

Користувач платформи Reddit вирішив увіковічити з допомогою тату легендарний мем зі Skyrim. А зробив він татуювання у вигляді стріли у коліні.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й досі має попит серед геймерів. У цього проєкту є справжня армія шанувальників, які просто обожнюють цю гру. Щоправда, кожен любов проявляє по-своєму, а також не завжди у звичайний спосіб.

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Напевно, усі повинні пам'ятати культовий мем про прострелене коліно із цієї відеогри. Але все одно нагадаємо, що від різноманітних вартових у Skyrim можна почути таку фразу:

Колись і мене вів шлях пригод… а потім мені прострелили коліно...

Культова фраза вартових із Skyrim – відео

Такі "мудрі" слова дуже швидко стали популярними у спільноті гравців у Skyrim. Геймери вважають, що такою фразою вартові намагаються виправдати своє нудне життя на службі у королівстві. Також часто цю фразу використовують, щоб завершити банальну історію, у якої відсутня яскрава кульмінація. До речі, стародавні скандинави використовували приказку "я зловив стрілу в коліно" як синонім до слова "одружитися".

За мотивами цього мему й зробив собі татуювання користувач із нікнеймом asaru9, а такою роботою він поділився на відомій платформі Reddit. Геймери високо оцінили його татуювання, а пост зібрав майже 6 тисяч лайків. Деякі користувачі жартують, що тату нанесено так, що складається враження ніби asaru9 прострелив своє коліно сам.

Татуювання за мотивами культового мему / asaru9

The Elder Scrolls V: Skyrim Рольова відеогра, яка була розроблена американською компанією Bethesda Game Studios. Реліз оригінальної версії цього проєкту відбувся у листопаді 2011 року на PC, PS3 та Xbox 360. Сюжет присвячений намаганням головного героя здолати дракона Алдуїна. Гра отримала виключно позитивні відгуки від критиків та геймерів, а також чималу кількість нагород.

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