Затятий шанувальник Grand Theft Auto використав популярні ШІ, щоб уявити, як виглядали б відомі персонажі з San Andreas, якби існували в реальному світі.
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Користувач Reddit під ніком AaronGP поділився результатами своїх експериментів зі штучним інтелектом, натхненних Grand Theft Auto: San Andreas.
Геймер використав нейромережі ControlNet, Img2Img та RealisticVision, щоб перетворити піксельні зображення Сі Джея, Біг Смоука, Райдера та інших персонажів гри на напрочуд реалістичні фото людей.
Як можна побачити нижче, результати роботи ентузіаста справді вражають.
Сі Джей у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Офіцер Тенпенні у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Цезар у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Каталіна у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Райдер у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Біг Смоук у грі та версія ШІ / зображення Take Two та з Reddit
Ділячись деталями процесу роботи, AaronGP розповів, що найперше брав зображення потрібного персонажа з порталу gta.fandom.com, завантажував його в ControlNet, а потім в Img2Img, слідом за цим "відшліфовував" те що вийшло у RealisticVision.
Результат виявився вартим старань, тож можна очікувати, що хтось повторить подібну процедуру з героями якоїсь іншої відеогри.