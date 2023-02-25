Преданный поклонник Grand Theft Auto использовал популярные ИИ, чтобы представить, как выглядели бы известные персонажи из San Andreas, если бы существовали в реальном мире.
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Пользователь Reddit под ником AaronGP поделился результатами своих экспериментов с искусственным интеллектом, вдохновленных Grand Theft Auto: San Andreas.
Геймер использовал нейросети ControlNet, Img2Img и RealisticVision, чтобы превратить пиксельные изображения Си Джея, Биг Смоука, Райдера и других персонажей игры в удивительно реалистичные фото людей.
Как можно увидеть ниже, результаты работы энтузиаста действительно впечатляют.
Си Джей в игре и версия ИИ / изображение Take Two и с Reddit
Офицер Тенпенни в игре и версия ИИ / изображение Take Two и из Reddit
Цезарь в игре и версия ШИ / изображение Take Two и Reddit
Каталина в игре и версия ИИ / изображение Take Two и Reddit
Райдер в игре и версия ШИ / изображение Take Two и Reddit
Биг Смоук в игре и версия ИИ / изображение Take Two и Reddit
Делясь деталями процесса работы, AaronGP рассказал, что в первую очередь брал изображение нужного персонажа с портала gta.fandom.com, загружал его в ControlNet, а затем в Img2Img, вслед за этим "шлифовал" получившееся в RealisticVision.
Результат оказался достойным стараний, так что можно ожидать, что кто-то повторит подобную процедуру с героями какой-то другой видеоигры.