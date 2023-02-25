Шанувальник GTA San Andreas "оживив" відомих персонажів гри за допомогою штучного інтелекту

Ділячись деталями процесу роботи, AaronGP розповів, що найперше брав зображення потрібного персонажа з порталу gta.fandom.com, завантажував його в ControlNet, а потім в Img2Img, слідом за цим "відшліфовував" те що вийшло у RealisticVision.

Результат виявився вартим старань, тож можна очікувати, що хтось повторить подібну процедуру з героями якоїсь іншої відеогри.